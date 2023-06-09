Китайские производители стали резко сокращать цены на продукцию ради сохранения спроса

По итогам мая текущего года цены производителей в Китае сократились самыми стремительными темпами за последние семь лет. За последний месяц весны отраслевой индекс цен (PPI) в КНР упал на 4,6% в годовом выражении — такой динамики не наблюдалось в азиатской стране с февраля 2016 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

Местные производители были вынуждены снижать цены на выпускаемую продукцию на фоне относительно слабого восстановления местной экономики после коронавирусных локдаунов. Таким образом они надеются сохранить спрос со стороны потребителей на оптимальном для себя уровне, чтобы избежать падения выручки, уточняется в статье.

«Индекс цен производителей (PPI) Китая в мае показал годовое падение на 4,6%, уже восьмой месяц подряд снижаясь по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Майские темпы падения были максимальным с февраля 2016 года», — заключается в материале.

8 июня агентство Reuters сообщило, что относительно слабые темпы восстановления китайской экономики после затяжных локдаунов из-за коронавирусной пандемии выявили уязвимость перед привлечением инвестиций из западных стран. В настоящее время чиновники КНР пытаются убедить инвесторов из США и Европы не отказываться от вложений в экономику азиатского государства.