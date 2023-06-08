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Стало известно, в каких валютах проходит большая часть расчетов по энергоресурсам из РФ

Новак: значительная часть расчетов России по энергоресурсам идет в рублях, юанях и рупиях

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

В настоящее время значительная часть расчетов России по поставкам энергоресурсов проходит в национальных валютах РФ, Индии и Китая — в рублях, рупиях и юанях соответственно. Постепенный уход от использования западных валют (доллара и евро) позволяет в должной степени укрепить финансовый суверенитет России на фоне действия международных санкций, приводит слова вице-премьера Александра Новака ТАСС.

За последнее время увеличилось число стран, желающих проводить расчеты с Россией в национальных валютах. Это обстоятельство позволяет Москвы ускорять темпы перехода торговых расчетов на альтернативные доллару денежные единицы, пояснил он.

«Для укрепления финансового суверенитета страны особое значение приобретает ускоренный переход на расчет в национальных валютах. Сегодня значительная часть расчетов осуществляется в рублях, юанях и рупиях. Мы видим все большее количество стран, которые переходят на расчеты в национальных валютах со своими партнерами», — заключил Новак.

8 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2022 году Россия получила более 20 заявок от разных стран на поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие тридцать лет основными потребителями энергоресурсов в мире станут азиатские страны, что позволит Москве расширить географию сырьевых поставок с учетом резкого сокращения экспорта в западные государства.

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