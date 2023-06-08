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В США назвали страны, помогающие России обходить санкции на электронику

Представитель Госдепа О'Брайен назвал пять стран, помогающих России закупать чипы

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Depositphotos

Координатор по санкциям в Госдепартаменте США Джим О'Брайен заявил о восстановлении импорта в Россию ключевых микрочипов и электроники до уровня, который наблюдался до введения западных санкций, пишет Politico.

Представитель Госдепартамента уверен, что это стало возможным из-за продажи европейскими компаниями чипов, процессоров и интегральных схем в третьи страны, которые перепродают их России.

По данным ведомства, помогают России обходить санкции пять стран — Турция, Казахстан, Грузия, Армения и Объединенные Арабские Эмираты.

О'Брайен подчеркнул, что перечисленные компоненты необходимы для производства современных вооружений, поэтому Вашингтон пытается ограничить поставки.

Ранее газета New York Times писала, что США и Евросоюз не смогли остановить импорт в Россию электронных компонентов на миллионы долларов, которые используются в оборонной промышленности.

По информации издания, в марте высокопоставленные европейские и американские налоговые и торговые чиновники отметили всплеск продаж чипов и других электронных компонентов в РФ через Армению, Казахстан и другие страны.

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