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Крупнейшие российские лесопромышленники вновь посетовали на рост убытков

«Ъ»: российские лесопромышленники пожаловались на недостаточную господдержку отрасли

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Александр Кряжев/РИА Новости

Обещанные после февральского совещания у президента России Владимира Путина меры поддержки лесопромышленной отрасли, включая отсрочку по плате за аренду лесных участков, увеличение транспортной субсидии для экспорта и улучшение ситуации с логистикой, к настоящему времени так и не заработали. На этом фоне выручка крупнейших представителей отрасли продолжает сокращаться, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее обращение участников сектора к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Лесопромышленников не устраивает предоставляемый объем государственной помощи со стороны российских властей. Среди предлагаемых мер — отмена повышения арендных ставок за пользование лесными участками, увеличение субсидий на вывоз леса и древесины, а также количества судозаходов в порты Балтийского бассейна и другие, уточняется в статье.

«Компании просят ускорить принятие разработанного Минприроды проекта постановления, по которому лесопромышленники в 2023 году смогут платить за аренду лесных участков исходя из фактических объемов заготовки древесины. Предложено ввести мораторий в 2024 году на индексацию ставок аренды (предполагалось их повышение на 4,6%), а также сдвинуть на 1 января 2026 года вступление в силу новых правил расчета арендных платежей», — заключается в материале.

11 февраля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия нарастила объем экспорта обработанной древесины в страны Северной Африки, Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии. Речь идет о продаже за границу, в том числе пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона, целлюлозы.

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