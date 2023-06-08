В России стали меньше производить крепкие спиртные напитки

С начала текущего года на российском внутреннем рынке сократилось производство водки, этот показатель упал на 9,9% в сравнении с уровнем аналогичного периода 2022-го. С января по май в РФ выпустили только 27,2 млн декалитров данного вида крепкого алкоголя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Росалкогольрегулирования.

При этом с начала текущего года в России снизилось не только производство водки, но и других видов крепкого алкоголя, включая коньяк. В общей сложности на внутреннем рынке с января выпустили 66,3 млн декалитров, что оказалось на 2,5% меньше в сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года, уточняется в статье.

«В России в январе-мае 2023 года выпустили 27,2 млн декалитров (дал) водки, что на 9,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство коньяка снизилось на 11,7%, до 3,1 млн дал. Всего в январе-мае было произведено 66,3 млн дал алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 2,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года», — заключается в материале.

25 мая руководитель центра исследований алкогольного рынка ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что пиво и слабоалкогольные напитки вытеснили винодельческую продукцию на российском рынке. Сегодня потребление винодельческой продукции достигло 7 литров, крепкой продукции — 12 литров, а пивной продукции — 50 литров.