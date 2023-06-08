Власти предложили налоговые льготы бизнесу

Правительство до конца этого года собирается внести в Госдуму ряд новаций, которые могут способствовать деофшоризации экономики России. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий план властей.

Документ называется «План реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию». Он разработан Минэкономразвития и утвержден первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Документ подготовлен по поручению президента России Владимира Путина, который в феврале 2023 года говорил об этом в послании Федеральному собранию.

В план правительства по деофшоризации включено четыре блока мер — налоговые льготы, защита российских акционеров, упрощение переезда в спецрайоны и донастройка регулирования международных фондов.

Первый замминистра Минэкономразвития Илья Торосов отметил, что новации направлены на повышение привлекательности российских САР — двух зон со специальным режимом в Калининградской области и Приморском крае. По его словам, это поможет решить 90% существующих проблем в корпоративном управлении.

Большой блок в новых мерах отведен налоговым льготам для бизнеса.

Первая часть из них предполагает компенсации бизнесу при разрыве соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Кабмин планирует внести в Госдуму такой законопроект в октябре 2023 года, конкретные меры пока не уточняются. Приостановить действие соглашений предлагали Минфин и МИД как ответную меру на санкции. Президентский указ о приостановке данных соглашений (в том числе с рядом стран ЕС, Великобританией, Сингапуром, Швейцарией, Японией, США) пока не подписан. Партнер Kept Донат Подниек допустил, что можно ввести возможность одностороннего зачета в России подоходного налога, который уплачивается в странах, приостановивших действие соглашения.

Второй блок налоговых мер предусматривает введение «особого налогового режима», который связан с получением физическими и юридическими лицами акций с нейтральными налоговыми последствиями. Мера дает возможность безналогово передать российские активы из-под контролируемой иностранной компании. Российские резиденты смогут оформить на себя в собственность активы, которыми они владеют через эти компании. Также новый режим в том числе может включить в себя расширение льготы по применению нулевой ставки налога на прибыль при реализации активов (долей/акций) в отечественных компаниях не только на лиц, находящихся под действием санкций.

Среди прочих мер — введение специального режима налогообложения личных фондов и корректировка налогового режима международных фондов в САР, исключающее двойное налогообложение. Власти разрабатывают и механизмы, чтобы компании активнее регистрировались в САР.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.