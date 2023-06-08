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Доллар бьет новые рекорды на торгах

Курс доллара поднялся выше 82 рублей впервые с 17 апреля

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс американского доллара на открытии торгов на Мосбирже преодолел отметку 82 руб. впервые с 17 апреля. Это следует из данных биржи.

По данным на 7:01 мск доллар поднимался на 0,09%, до 82,05 руб. К 07:07 мск доллар еще немного ускорил рост, прибавляя 0,21%. Американская валюта достигала 82,15 рубля. В то же время курс евро поднимался на 0,44%, торгуясь на уровне 88,04 руб., юань — 0,15%, до 11,495 рубля.

По прогнозам ведущего аналитика «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, на этой неделе доллар будет торговаться на уровне 81-82 руб., на курсовые колебания будет влиять торговый баланс.

Финансовые эксперты не исключили, что доллар в июне может достичь отметки 83 руб. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов называет диапазон в 83-85 руб.,ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова– 79-83 руб. за доллар. По мнению Антонова, ослаблению рубля будет способствовать рост спроса на валюты при увеличении сделок по параллельному импорту и возможное снижение нефтяных котировок. Также на это могут повлиять увеличение дефицита российского бюджета и новые санкции со стороны недружественных стран, считает эксперт. По мнению Мильчаковой, геополитический фон будет оставаться напряженным, что будет играть против рубля.

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