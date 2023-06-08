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Доля России в чешском импорте нефти превысила 60% в этом году

Ekonomický deník: доля России в чешском импорте нефти выросла на 9% в 2023 году, до 65%

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Lucy Nicholson/Reuters

Доля России в импорте нефти Чехией выросла в 2023 году с 56 до 65 процентов. Об этом сообщает Ekonomický deník со ссылкой на данные Чешского статистического управления.

«В 2023 году Чехия закупает более 80% газа в Норвегии. Доля российских поставок упала ниже десяти процентов. Противоположная тенденция наблюдается в нефтяной отрасли, где доля сырья из России взлетела с 50 до 65%», — говорится в публикации.

При этом цены на топливо в стране снижаются. За январь-апрель Чехия импортировала на 8% больше нефти, поставки достигли 2,31 млн тонн. За них она заплатила на 18,6% меньше в годовом выражении — 24,8 млрд чешских крон. Стоимость импорта газа с января по апрель уменьшилась на 48% год к году, до 29,7 млрд крон.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в мае сообщил, что чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL завершили сделку по расширению трансальпийского нефтепровода, который будет удовлетворять спрос на нефть в Чехии с 2025 года вместо нефтепровода «Дружба». Трубопровод TAL соединяет Триест, куда прибывают нефтяные танкеры со всего мира, с ФРГ. Оттуда нефть транспортируется в Чехию по трубопроводу IKL. Чехии нужно импортировать 7-8 млн тонн для обеспечения потребностей в топливе. 50% из них приходится на поставки по трубопроводу «Дружба», другая – по IKL.

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