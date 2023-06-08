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Подавляющее большинство россиян не устраивает размер их будущей пенсии

Webbankir: больше половины россиян мечтают о хорошей пенсии и лишь 14% делают накопления

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Более половины (55%) россиян намерены предпринять определенные шаги, чтобы обеспечить себе приемлемый доход после выхода на пенсию. При этом только 14,6% граждан уже сейчас делают накопления для реализации данной цели, следует из результатов опроса 1600 россиян в возрасте от 20 до 50 лет, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Только 4% респондентов в настоящее время устраивает размер их будущей пенсии. Большинство опрошенных (44,6%) сошлись во мнении, что оптимальный размер пенсии должен составлять 30–50 тыс. рублей.

«Больше половины (55%) намерены проявить инициативу и специально подготовиться, чтобы обеспечить себе хороший доход в старости. Доля тех, кто уже предпринимает реальные шаги в этом направлении, почти в три раза меньше, чем тех, кто только планирует: делают накопления на пенсию 14,6%, задумываются об этом — 40,4%», — говорится в исследовании.

В качестве инструментов для обеспечения достойного уровня пенсии россияне назвали несколько вариантов. Среди самых популярных — вложения в недвижимость (50%), получение дополнительных профессиональных навыков (27,6%), трудоустройство на работу с «белой» зарплатой (24,4%), свидетельствуют результаты опроса.

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