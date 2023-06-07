Стало известно, с какой страной товарооборот РФ значительно снизился

По итогам апреля текущего года объемы импорта российской продукции на внутренний рынок США резко снизился. За второй месяц весны этот показатель сократился вдвое, до $215,6 млн в денежном выражении, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные американской статистики.

При этом экспорт продукции США на российский рынок за этот же период период времени сократился в меньшей степени. За апрель объемы упали всего на $1,2 млн, уточняется в статье.

«США в апреле вдвое сократили импорт из России и сохранили экспорт практически на уровне марта. Импорт составил 215,6 миллиона долларов против 561,9 миллиона долларов месяцем ранее, экспорт — снизился до 65,2 миллиона долларов с 66,4 миллиона долларов», — заключается в заметке.

5 июня руководство Министерства финансов (Минфина) США включило в санкционный список семь физических лиц и одно юрлицо из России. Под рестрикции попали Светлана Бойко, Василий Громовиков, Глеб Хлопонин, Алексей Лосев, Анна Травникова, Юрий Маколов и Константин Сапожников. Также санкции введены в отношении мастерской керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге.