Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польские фермеры перекрыли дорогу украинским фурам

Погранслужба Украины: фермеры перекрыли дорогу украинским фурам у границы Польши

Польские фермеры заблокировали движение украинских фур в Польшу через КПП «Шегини». Об этом сообщила госпогранслужба Украины.

В издании «Страна.ua» это связали с окончанием срока действия ограничений на ввоз зерна из Украины в пять соседних с ней стран ЕС 5 июня, предположив, что зерновой коридор заработал в промежутке между окончанием действия ограничений и их продлением.

6 июня в Евросоюзе продлили действие запрета на ввоз украинской сельхозпродукции в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 15 сентября, сократив объем ограничительных мер с 17 до шести тарифных позиций для импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины. Сразу после принятия этого решения Еврокомиссия продлила на год отмену пошлин на остальные украинские товары.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем указал на недопустимость продления в ряде стран ЕС ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции после 5 июня.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях