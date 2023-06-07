Польские фермеры перекрыли дорогу украинским фурам

Польские фермеры заблокировали движение украинских фур в Польшу через КПП «Шегини». Об этом сообщила госпогранслужба Украины.

В издании «Страна.ua» это связали с окончанием срока действия ограничений на ввоз зерна из Украины в пять соседних с ней стран ЕС 5 июня, предположив, что зерновой коридор заработал в промежутке между окончанием действия ограничений и их продлением.

6 июня в Евросоюзе продлили действие запрета на ввоз украинской сельхозпродукции в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 15 сентября, сократив объем ограничительных мер с 17 до шести тарифных позиций для импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины. Сразу после принятия этого решения Еврокомиссия продлила на год отмену пошлин на остальные украинские товары.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем указал на недопустимость продления в ряде стран ЕС ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции после 5 июня.