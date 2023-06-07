В Петербурге решили взимать курортный сбор

Парламент Санкт-Петербурга поддержал в первом чтении законопроект о курортном сборе с туристов. Он может начать действовать с 1 апреля 2024 года и составит 100 рублей в сутки, передает «Интерфакс».

За введение данного сбора проголосовали 42 депутата, трое воздержались, один выступил против.

Согласно документу, с 1 октября 2023 года эксперимент должны начать проводить на всей территории города, но ставка в течение шести месяцев будет нулевой и начнет действовать только с 1 апреля следующего года.

Турист должен будет при заселении заплатить за число дней фактического проживания в отеле, за исключением дня заезда. Сумму не будут автоматически включать в стоимость проживания. При этом если посетитель откажется платить, отель должен будет уведомить городские власти в течение двух дней.

Представитель губернатора Санкт-Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко рассказал, что количество объектов размещения в городе достигает 1205 единиц. Предположительный объем поступлений в бюджет от курортного сбора может составить за неполный 2024 год 310 млн рублей, подчеркнул он.

Полученные средства планируют перечислять в Фонд развития курортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Под требования о взимании курортного сбора попадут все объекты, оказывающие услуги по временному размещению туристов. От его уплаты могут освободить детей, студентов-очников, ветеранов, участников спортивных мероприятий и других.

Ранее сообщалось, что доходы Краснодарского края после ввода курортного сбора в 2022 году выросли в 4,5 раза, однако заплатил его лишь каждый пятый отдыхающий.