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Стало известно, как на Францию повлиял запрет полетов над Россией

В парламенте Франции пожаловались на последствия в экономике из-за запрета полетов над РФ

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Depositphotos

Запрет полетов над территорией России привел к тому, что уровень конкурентоспособности французских авиакомпаний падает, а это отрицательно влияет на туристический обмен с Китаем. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на обращение члена парламента Пятой республики Эрика Сьотти к правительству.

«Господин Эрик Сьотти обращает внимание на низкий уровень китайского туризма во Франции из-за медленного возобновления авиасообщения с этой страной после открытия ее границ в начале 2023 года. Действительно, количество рейсов между Францией и Китаем остается значительно ниже уровня лета 2019 года», — отметил Сьотти в своем обращении.

По его словам, такая ситуация, в частности, сложилась из-за закрытия воздушного пространства над Россией для западных компаний. Поэтому французские авиакомпании стали иметь менее выгодную позицию по сравнению с компаниями из других стран. Кроме того, авиакомпании Франции должны облетать Россию и увеличивать время полета на несколько часов, в то время как самолеты Китая могут спокойно летать над российской территорией.

Он добавил, что из-за сложившейся обстановки французский туризм стал терять серьезную часть клиентуры. Поэтому правительство Франции должно дать ответ, есть ли возможность восстановления связей с Китаем до уровня, который был до периода коронавируса.

В конце марта агентство Bloomberg сообщило, что по итогам марта текущего года темпы роста инфляции во Франции снизились с рекордных 7,3% в феврале до 6,6%. Увеличение потребительских цен в европейской стране замедлилось впервые за три месяца на фоне падения биржевой стоимости энергетических ресурсов.

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