Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе заявили о снижении погрузки угля в западном и южном направлениях

Глава Кузбасса Цивилев: погрузка угля снизилась до 60-70% от согласованных объемов

close
100%
Depositphotos

Погрузка кузбасского угля по железной дороге упала до 60-70% от согласованных с РЖД объемов. Об этом в рамках заседания комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика» в Новокузнецке заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает ТАСС.

«Грузоотправители Кузбасса отмечают с апреля значительное снижение вывоза угля в западном и южном направлении. РЖД принимают на погрузку не более 60-70% от согласованных объемов», — отметил Цивилев.

По его словам, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил вывезти 58 млн тонн угля, однако было вывезено только 48 млн тонн. В 2023 году этот показатель вырос до 63 млн тонн, но соглашение по гарантированному вывозу составляет 50 млн тонн.

Он добавил, что такая ситуация отрицательно влияет как на налоговые поступления, так и на экономическую обстановку в регионе. Кроме того, все усугубляется снижением цен на уголь.

1 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию «Дисконты на российский уголь» аналитиков консалтингового агентства Neft Research писала, что с начала текущего года российский коксующийся уголь перестал торговаться со скидками на зарубежных рынках. Одной из главных причин отсутствия дисконтов к иностранным бенчмаркам стала привязка доменных печей к определенным маркам угля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях