В Кузбассе заявили о снижении погрузки угля в западном и южном направлениях

Погрузка кузбасского угля по железной дороге упала до 60-70% от согласованных с РЖД объемов. Об этом в рамках заседания комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика» в Новокузнецке заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает ТАСС.

«Грузоотправители Кузбасса отмечают с апреля значительное снижение вывоза угля в западном и южном направлении. РЖД принимают на погрузку не более 60-70% от согласованных объемов», — отметил Цивилев.

По его словам, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил вывезти 58 млн тонн угля, однако было вывезено только 48 млн тонн. В 2023 году этот показатель вырос до 63 млн тонн, но соглашение по гарантированному вывозу составляет 50 млн тонн.

Он добавил, что такая ситуация отрицательно влияет как на налоговые поступления, так и на экономическую обстановку в регионе. Кроме того, все усугубляется снижением цен на уголь.

1 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию «Дисконты на российский уголь» аналитиков консалтингового агентства Neft Research писала, что с начала текущего года российский коксующийся уголь перестал торговаться со скидками на зарубежных рынках. Одной из главных причин отсутствия дисконтов к иностранным бенчмаркам стала привязка доменных печей к определенным маркам угля.