Стало известно о снижении арендных ставок на жилье в России

Арендные ставки на жилье в России начали снижаться. Так, цены на аренду однокомнатных квартир за год сократились в среднем на 10–15%. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на мнение экспертов рынка.

По словам генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, арендные ставки на квартиры в крупных городах просели на 10–15% из-за снижения спроса и увеличения объема предложения. Другие участники рынка также подтвердили снижение арендных ставок, отметив, что цена за аренду «однушек» в Москве упала на 13%, в Санкт-Петербурге цены упали на 14–15%, а в Самаре — на 8,6%.

Эксперты рынка указали на то, что сильнее всего досталось элитному сегменту, где есть серьезный запас снижения. Причем в некоторых местах ставки на такое жилье упали в 1,5–2 раза. Все это происходит из-за того, что сейчас на рынок выходит очень много квартир, которые приобретались в период пандемии, отчего объем предложения оказался заметно выше спроса. Некоторые же специалисты посчитали, что еще одна причина снижения цен, в частности на «однушки», заключается в уменьшении интереса именно к однокомнатным квартирам.

Аналитики посчитали, что сейчас на рынке наблюдается традиционное затишье перед осенью. В августе спрос на жилье начнет снова расти, а арендные ставки могут не только восстановиться в цене, но и даже подрасти еще на 5–10%.

21 мая газета «Коммерсантъ» писала, что на рынке долгосрочной аренды России в мае началось сезонное затишье в ожидании лета, отчего цены немного снизились.