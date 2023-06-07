В России резко выросло число фирм-однодневок

Запуск антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ привел к тому, что в России число фирм-однодневок резко начало расти. Ежегодно открывается около 1 тыс. таких компаний, что на 15% выше, чем до запуска данного сервиса. Об этом РБК заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

«Первый шаг наших оппонентов — резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц. Каждый день регистрируется порядка 1 тыс. новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК», — отметил Ясинский.

По его словам, большая часть таких новых компаний – технические. То есть они служат для того, чтобы встраиваться в систему. При этом ежедневно выявляется около 500 подобных компаний, которые сразу уходят в красную зону (красная зона является самой высокой группой риска, за которой следят строже всего). При этом до запуска платформы банки могли отказывать в обслуживании техническим компаниям, но это происходило в ручном режиме. Сейчас же все стало производиться автоматически.

Эксперты рынка посчитали, что фирмы-однодневки в будущем могут стать редким явлением из-за действия нового механизма ЦБ. Однако не стоит забывать и о создании эффективного механизма оспаривания ошибочных решений по отнесению к высокой группе риска. При этом мораториев на создание новых компаний вообще не должно быть, так как, попав в этот список всего один раз, практически невозможно из него выйти.

18 января агентство ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщило, что в России было открыто 242,1 тыс. новых компаний в прошлом году. При этом закрыто было 280,2 тыс. коммерческих предприятий. Таким образом, число закрытых компаний превысило число открытых на 38,1 тыс. или 13,6%.