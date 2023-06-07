ФРГ выдаст многомиллиардные субсидии своим заводам для достижения углеродной нейтральности

Энергоемкие предприятия в Германии могут подавать заявки на получение в следующие 15 лет десятков миллиардов евро государственных субсидий для перехода на углеродно-нейтральное производство, информирует агентство DPA со ссылкой на министра по делам экономики и защиты климата страны Роберта Хабека.

На субсидии могут претендовать предприятия химической, сталелитейной, стекольной, цементной и бумажной отраслей. Таким заводам нужно в течение двух месяцев подать предварительные заявки на заключение с федеральным правительством так называемых контрактов по защите климата.

Далее компании должны представить проекты для участия в тендере. Первый состоится уже в текущем году. По словам Хабека, приоритет будут иметь «самые бюджетные заявки».

В DPA указали, что проект, тем не менее, все еще требует окончательного одобрения Брюсселя, а необходимые средства должны быть учтены в федеральном бюджете.

По информации агентства Reuters, суммарный объем государственных дотаций для «зеленых» производств может достичь €50 млрд.

Ранее американская Exxon усомнилась в достижении углеродной нейтральности в мире к 2050 году. В нефтяной компании добавили, что план Международного энергетического агентства, который заключается в постепенном отказе от ископаемых источников энергии к 2050 году, совершенно нереален. Речь идет о том, что мир продолжает потреблять топливо и не идет по сценарию сокращения.