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В Новгородской области возобновил работу бывший завод IKEA

Бывший завод IKEA в Новгородской области возобновил работу под новым брендом

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Shutterstock

В Новгородской области после более чем годового простоя возобновил работу бывший завод IKEA под брендом «Экстраверт», передает РИА Новости.

По данным агентства, на открытии фабрики присутствовали гендиректор и бенефициар «Инвест Плюса» и совладелец «Слотекса» Вадим Осипов.

По словам Осипова, на заводе уже возобновили производство мебельных плит — ДСП и ЛДСП, а в следующие полгода планируется начать производство мебельных комплектующих, а после – и самой мебели.

«Мы планируем сохранить всю ту продукцию, которую завод изготавливал, — это ЛДСП и мебель, в планах также еще один формат — мебельные комплектующие», — сказал он.

Осипов добавил, что сейчас на фабрике работают более 350 сотрудников и предполагается расширение штата.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что часть пустующих площадей IKEA в России может быть заполнена первыми новыми арендаторами в 2023 году.

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