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Сбер за месяц обслужил 15 тысяч человек в своих офисах в Крыму

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Unsplash

За месяц Сбер обслужил 15 тысяч человек в своих офисах в Крыму, сообщает пресс-служба банка. При этом 70% из них впервые стали клиентами банка.

В Сбере уточнили, что наибольшей популярностью пользуются услуги по оформлению дебетовых и кредитных карт, открытию вкладов и счетов, а также по получению справок и выписок.

«В целом отделения Сбера в Крыму обслуживают в 2-3 раза больше клиентов, чем сопоставимые офисы на материковой части России. Клиенты в крымских офисах моложе клиентов в сопоставимых отделениях Сбера (57% человек в возрасте до 45 лет против 51%)», — говорится в сообщении.

Напомним, Сбер начал работу на полуострове в январе, тогда же были установлены первые банкоматы. На данный момент на полуострове работают более 40 банкоматов в Ялте, Севастополе, Симферополе, Судаке, Керчи и Евпатории. К июлю в Крыму будет около 80 устройств.

Первый офис Сбера на полуострове открылся 6 мая в Ялте, второй – 15 мая в Севастополе. С открытием отделений крымчанам стали доступны все основные сервисы и продукты банка. Клиенты-физлица могут оформить моментальную и кредитную СберКарту, открыть вклад или воспользоваться любой программой кредитования: купить в ипотеку жилье, взять потребительский кредит и т. д. Также банк расширил перечень услуг, доступных юридическим лицам региона.

Кроме того, 15 мая был открыт первый офис Сбера в Севастополе. Отделение банка открылось в одном из самых популярных районов города на ул. Руднева. Жителям и гостям города также стали доступны все основные сервисы и продукты банка.

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