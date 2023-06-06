Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили убрать из-под моратория проверок некоторых производителей

В Совфеде предложили вывести из-под моратория проверок производителей продуктов и воды

close
100%
Денис Абрамов/РИА «Новости»

Производителей и поставщиков продуктов и воды необходимо вывести из-под моратория на проведение проверок. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, прокомментировав случаи отравления напитком «Мистер Сидр».

«Надо вывести из-под моратория проверок продукты питания и воду. Это же неправильно: каждый день дети, взрослые, все граждане пьют продукт, и мы не проверяем производителей», — отметил Рябухин.

По его словам, из-под контроля ушла чувствительная и важная отрасль. Причем даже в детских учреждениях не проводится никаких проверок для производителей и поставщиков воды, что делать категорически нельзя.

Он добавил, что производители продуктов и воды – ответственные люди, но необходимо и сомневаться. Кроме того, сейчас вступил в силу закон о лишении свободы сроком до 10 лет за незаконный оборот метилового спирта под видом алкоголя. Поэтому есть надежда, что правоохранительные органы сейчас будут внедрять эту правоприменительную практику.

В начале февраля газета «Известия» писала, что торговым сетям в России запретят штрафовать производителей за срыв заказов. Соответствующие поправки в закон о торговле готова внести Федеральная антимонопольная служба, чтобы поддержать поставщиков продуктов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях