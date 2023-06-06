В ЕЦБ рассказали о дальнейшей судьбе денежно-кредитной политики на фоне высокой инфляции

Руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики, подразумевающей в том числе повышение ключевой ставки. Причина заключается в сохранении в регионе сильного ценового давления и относительно высокого уровня инфляции, приводит слова главы ЕЦБ Кристин Лагард агентство Bloomberg.

Ближайшее заседание руководства ЕЦБ должно состояться на следующей неделе. Одной из главных тем обсуждений станет вопрос о дальнейшей судьбе ключевой ставки в регионе, уточняется в статье.

«Инфляционное давление остается сильным, и стоимость заимствований будет повышена для борьбы с ним, что укрепляет ожидания очередного повышения процентной ставки на заседании на следующей неделе. Нет четких доказательств того, что базовая инфляция достигла пика. Продовольственная инфляция, например, остается высокой», — заключается в материале.

6 июня директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что европейские страны ожидает слабый экономический рост и высокая инфляция на продовольствие в среднесрочной перспективе. До 2024 года инфляция будет оставаться значительно выше целевых показателей.