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Стало известно о важной улике на месте взрыва «Северных потоков»

Grayzone: у места взрывов на «Северных потоках» обнаружен дайверский ботинок

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Swedish Coast Guard/AP

У места взрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» во время независимой экспедиции был обнаружен водолазный ботинок. Об этом сообщает портал Greyzone.

По информации издания, такую обувь носят дайверы Военно-морских сил (ВМС) США и Украины, а также коммерческие дайверы.

Репортер портала обнаружил ботинок во время просмотра видеотрансляции с подводного беспилотника на месте взрывов газопроводов.

«В течение нескольких минут я смотрел прямую видеотрансляцию с подводного беспилотника, показывающую невиданные ранее кадры разрывов трубопровода. Внезапно на экране появился странный объект. Это были черно-оранжевые водолазные ботинки», — поделился автор статьи.

Отмечается, что пока неизвестно, сколько времени ботинок пролежал на дне. Следователи могли не заметить его из-за ила.

Ранее в Германии состоялись обыски по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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