ЛДПР направила в кабмин законопроект об ужесточении требований для получения маткапитала

Депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе РФ подготовили и направили на заключение в правительство проект закона, согласно которому претендовать на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением или усыновлением ребенка, включая материнский капитал, могут только родители, у которых на момент рождения или усыновления было российское гражданство. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас меры финансовой поддержки на ребенка, имеющего российское гражданство, могут получить все россияне, независимо от места их жительства. В ЛДПР предлагают изменить статью, указав, что это право возникает при рождении или усыновлении ребенка (детей), приобретшего (приобретших) российское гражданство по рождению, у лиц, имеющих гражданство РФ на момент рождения ребенка, независимо от их места жительства.

Замруководителя ЛДПР Ярослав Нилов добавил, что законодательная новелла необходима для того, чтобы упорядочить выдачу материнского капитала.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах Министерства финансов РФ сократить трансферты из бюджета на выплату маткапитала.

РБК накануне написало, что Минфин предложил на 17% сократить оценку федерального трансферта, необходимого Социальному фонду на выплату материнского капитала. По мнению экспертов, это может быть связано с трендами в сфере рождаемости. Таким образом, в 2024–2026 годах совокупное снижение трансферта может составить 356 млрд рублей.