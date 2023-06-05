Россиянам назвали три ключевые опасности микрозаймов

Есть три основные опасности микрозаймов: высокая стоимость, краткий срок, на который они предоставляются, и легкость их получения. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Он пояснил, что самый популярный тип микрозаймов – займы до зарплаты под 1-1,5% в день, когда человек, обращаясь за ними, собирается расплатиться через две-три недели после получения денег. По словам экономиста, проблема заключается в том, что часто заемщики выходят на просрочку, и тогда микрокредит становится сложнее отдать.

«Постепенно человека начинает засасывать в это болото. Тем более, чтобы решить проблему с одним займом, многие берут второй, и дальше начинается классическая история, которая была неоднократно описана в литературе», — отметил Григорьев.

Он уточнил, что часто микрофинансовые организации (МФО) предлагают клиентов займы на короткий срок без процентов вообще. Экономист назвал это маркетинговым ходом и предупредил, что такой займ может предусматривать некомфортные условия возврата.

Григорьев добавил, что в основном в МФО обращаются заемщики, которым банки отказали в получении кредита, то есть находящиеся в сложном финансовом положении. Им априори сложнее вернуть долг, указал Григорьев.

С 1 января 2023 года Центробанк РФ ужесточил правила регулирования МФО. Банк России ввел макропруденциальные лимиты для участнкиов рынка. то есть количественные ограничения на выдачу займов. Для микрофинасовых организаций (МФО) доля займов с ПДН более 80% в общем объеме выдач (по потребительским займам и займам с лимитом кредитования, когда на его погашение отдается более 80% дохода) не должна превышать 35% по каждому виду займов. В третьем квартале 2023 года показатель будет на уровне 30%.