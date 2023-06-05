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Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов указал оптимальную стоимость бутылки российского вина

Глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов назвал неплохой цену в 500–800 рублей для российского вина

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Валерий Левитин/РИА «Новости»

Глава группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в беседе с РБК рассказал о наиболее оптимальной ценовой нише для вин российского производства.

«Ценовая ниша от 500 до 800 рублей очень неплохая для российского виноделия», — заявил он.

По оценке Титова, этот диапазон позволяет не пользоваться разными ухищрениями для снижения себестоимости и производить доступный продукт.

«Все, что сильно ниже в цене, вызывает сомнение в качестве, сказок не бывает», — сказал президент «Абрау-Дюрсо».

Он также добавил, что в настоящее время на рынке сложилась «нездоровая ситуация», при которой бюджетный сегмент алкорынка заполнен испанскими и прочими зарубежными винами. По словам Титова, через несколько месяцев после начала специальной военной операции в России был зарегистрирован резкий рост объемов поставок европейских вин. Так, с августа по октябрь 2022 года страны ЕС экспортировали в РФ около 1 млн литров вина, что приблизительно на 43% превышает значение аналогичного периода 2021 года.

В мае руководитель центра исследований алкогольного рынка ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что пиво и слабоалкогольные напитки вытеснили винодельческую продукцию на российском рынке.

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