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Сенатор от ДНР рассказала о ходе российско-китайского соглашения по газу

Комитет Совфеда одобрил ратификацию соглашения с Китаем по поставкам газа

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Mark Schiefelbein/AP

Международный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию соглашения с КНР по поставкам природного газа, которое было подписано 31 января 2023 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале сенатор от Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

По соглашению, Россия и КНР поддерживают реализацию договора купли-продажи газа по дальневосточному маршруту. Он был заключен между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (КННК) 3 февраля 2022 года. Документ также предусматривает строительство трансграничного участка газопровода — от газоизмерительной станции (ГИС) в России до стартовой станции «Хулинь» в Китае. «Газпром» спроектирует и дальше им будет заниматься в России, КННК — в Китае.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 мая отметил, что реализация соглашения о поставках газа из России в Китай по дальневосточному маршруту выгодны обеим сторонам. Прокладка газопровода, по его оценкам, позволит увеличить объем поставок на 10 млрд кубометров в год.

Сейчас «Газпром» поставляет газ в КНР по магистрали «Сила Сибири» (газопровод поставляет газ из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона – «Газета.Ru»). Экспорт по нему по итогам предыдущего года составил 15,5 млрд кубометров.

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