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Завод «Кристалл» хочет добиться исключения Jägermeister из параллельного импорта

Завод «Кристалл» попросил Манутрова исключить Jägermeister из параллельного импорта

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову, в котором просит исключить травяной ликер Mast-Jagermeister SE из списка параллельного импорта, чтобы его нельзя было завозить в Россию без согласия немецкого производителя. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на копию письма.

КЛВЗ в письме отмечает, что травяной ликер Jägermeister не является уникальным.

Обращения с просьбой поддержать эту инициативу «Кристалл» направил также заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолию Артамонову, губернатору Калужской области Владиславу Шапше и депутату Госдумы Геннадию Скляру.

В «Кристалле» напомнили, что с момента запуска производства биттеров Alter Heiler и Konig Heiler завод сталкивается с «беспрецедентным и противозаконным давлением» со стороны Mast-Jagermeister. В том числе немецкий производитель подал к заводу два иска на общую сумму 512 млн руб.

В декабре «Кристаллл» обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу России на Mast-Jägermeister за недобросовестную конкуренцию. Завод утверждал, что Mast-Jägermeister давил на производителя и ретейлеров, пытаясь запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а также на оптовиков и торговые сети, что они не продавали эти продукты.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в ноябре 2022 года заявил, что производитель крепкого ликера Jägermeister официально покидает Россию.

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