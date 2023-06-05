Стало известно, из чего будут строить новые жилые дома в 2030 году

В 2026-2027 годах 5-7% от общего объема новых жилых домов будут построены из металлических каркасов, а уже к 2030 году их доля составит 20%. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование Infoline.

«Исходя из этого получается, что при отсутствии дальнейших серьезных потрясений для стройиндустрии на основе металлокаркаса через три года в стране может возводиться около 3,5 млн кв. м жилья, а через семь лет — до 10 млн кв. м», — говорится в публикации.

Рост потребления металла в строительной индустрии начал обсуждаться с подачи Минстроя, активные дискуссии по этому вопросу идут с 2022 года. В министерстве не ответили на запрос газеты.

Производители металла, опрошенные газетой, рассказали, что уже наблюдают интерес к своей продукции со стороны застройщиков как эконом-, так и элитного сегманта. Они уточнили, что использование металлокаркаса уменьшает цикл строительства.

Эксперты не исключили, что это в целом станет драйвером для развития металлургии, которая пострадала из-за санкций, введенных на фоне спецоперации.

Минстрой ожидает, что в этом году общая площадь возведенных многоквартирных домов в России составит 50 млн кв. м.