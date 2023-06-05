Глава «Абрау-Дюрсо» рассказал о «дауншифтинге» цен на российские вина

На российском винном рынке случился «дауншифтинг» цен. Об этом глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил в интервью РБК.

Речь идет о том, что покупатели стали покупать более доступное вино и падает средний чек на покупку. По словам главы «Абрау-Дюрсо», неизменно много граждан покупают все более дешевое вино — по 250-500 руб. за бутылку. Титов объяснил, что «дауншифтинг» цен на российские вина произошел потому, что производители стали снижать цены на вино на фоне решения проблем с логистикой.

«Теория кризисного категорийного «дауншифтинга» есть… Работает в ключе «хотел машину — не купил, но съездил в отпуск», «хотел поехать в отпуск — не получилось, сел дома на кухне с бутылкой игристого»», — отметил Титов.

По словам Титова, если бы иностранные производители не ушли из России, у них было бы все не так удачно из-за курсовой разницы.

Доля российского вина на внутреннем рынке к 2023 году составила 55%, сообщал в апреле статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Было произведено 65,2 млн декалитров (дал) винодельческой продукции. Это на 8% больше объемов 2021 года. Наибольший рост был зафиксирован в категории игристых вин.