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ФАС решила проверить наценки на молочную продукцию

ФАС собралась проверить информацию о наценках на молочную продукцию в 100-150%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить торговые сети на предмет резкого завышения цен на молочные продукты. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение к руководителю службы депутатов комитета Госдумы по аграрным вопросам.

В сообщении депутаты отметили, что в 2023 году наблюдается снижение закупочных цен на 15-20% на сырое молоко. Однако в торговых сетях сохраняются наценки на от 40 до 70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100-150%, в результате чего получается, что цена на сырье падает, а для потребителя растет. В самом ведомстве указали на то, что соответствующая работа будет проведена.

В своем обращении депутаты указали, что сложившаяся ситуация произошла из-за внешнеполитической и экономической ситуации, а также из-за влияния повышенной инфляции. Все это спровоцировало изменения в поведении покупателей, отчего люди устремились покупать более дешевую продукцию.

В письме добавили, что, несмотря на рост производства молока по итогам 2022 года на 2%, выпуск творога сократился на 92,3%, кисломолочных продуктов — на 92%, мороженого — на 88%, йогурта — на 83,8%.

В середине февраля ФАС признала крупнейшего производителя сахара «Продимекс» причастным к ажиотажу на сахар в России в прошлом году. Как установили антимонопольщики, «Продимекс» координировал работу нескольких торговых сетей, и это повлекло рост цен на сахар. Свое решение ФАС пока не опубликовала.

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