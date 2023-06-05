ФАС решила проверить наценки на молочную продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить торговые сети на предмет резкого завышения цен на молочные продукты. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение к руководителю службы депутатов комитета Госдумы по аграрным вопросам.

В сообщении депутаты отметили, что в 2023 году наблюдается снижение закупочных цен на 15-20% на сырое молоко. Однако в торговых сетях сохраняются наценки на от 40 до 70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100-150%, в результате чего получается, что цена на сырье падает, а для потребителя растет. В самом ведомстве указали на то, что соответствующая работа будет проведена.

В своем обращении депутаты указали, что сложившаяся ситуация произошла из-за внешнеполитической и экономической ситуации, а также из-за влияния повышенной инфляции. Все это спровоцировало изменения в поведении покупателей, отчего люди устремились покупать более дешевую продукцию.

В письме добавили, что, несмотря на рост производства молока по итогам 2022 года на 2%, выпуск творога сократился на 92,3%, кисломолочных продуктов — на 92%, мороженого — на 88%, йогурта — на 83,8%.

В середине февраля ФАС признала крупнейшего производителя сахара «Продимекс» причастным к ажиотажу на сахар в России в прошлом году. Как установили антимонопольщики, «Продимекс» координировал работу нескольких торговых сетей, и это повлекло рост цен на сахар. Свое решение ФАС пока не опубликовала.