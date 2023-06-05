В России тиражи книг начали сокращаться

Тиражи издаваемых в России книг и брошюр в период с января по март 2023 года сократились на 23%, до 69 млн экземпляров. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Российской книжной палаты (РКП).

Общий тираж книг и брошюр в РФ в первом квартале составил 69 млн экземпляров, что на 23% меньше, чем в первом квартале 2022 года (90 млн экземпляров). Количество наименований за период также снизилось на 13%, до 26 тыс. единиц. Общий тираж книг и брошюр в переплете упал на 31%, до 23 млн экземпляров, число наименований — на 12%, до 9,5 тыс.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что тиражи книг уменьшаются уже несколько лет подряд. При этом сам выпуск зависит как от возможностей издателей, так и от спроса. Однако сейчас ситуация складывается так, что нет ни спроса, ни возможностей.

Участники рынка посчитали, что значительно сократилось число книг в переплете из-за высокой стоимости производства, в отличие от книг в обложке. Кроме того, на ситуацию повиляло сокращение зарубежных лицензий. При этом ситуация будет ухудшаться, так как серьезно развивается пиратство. При этом власти могли бы изменить ход событий при помощи госпроекта по запуску сети русских книжных магазинов за рубежом и созданию «единой программы детского чтения».

4 июня газета «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз (РКС) и издательства писала, что книги в России за прошлый год подорожали на 15-20%, ожидается, что до конца этого года цены вырастут еще на 15%.