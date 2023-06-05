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Инвесторам предложили установить налоговый вычет в 30 млн рублей

Минфин предложил установить для владельцев новых ИИС максимальный налоговый вычет в ₽30 млн

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«Газета.Ru»

Максимальный налоговый вычет c доходов по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) нового, третьего типа может составить 30 млн руб. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пакет поправок к Налоговому кодексу, подготовленных Минфином, и источники на финрынке.

Владельцам ИИС третьего типа, который можно будет открыть после 1 января 2024 года, предложили установить налоговый вычет с доходов на сумму до 30 млн руб. Это означает, что максимальный размер суммы НДФЛ, от уплаты которого освободят доходы инвестора с ИИС, составит 3,9 млн руб. при ставке налога 13% или 4,5 млн руб. при ставке 15% (платится с доходов выше 5 млн руб.).

В публикации указали, что сами поправки предусматривают переходный период в зависимости от даты открытия ИИС. Если он будет создан в 2024 году, то в этом случае срок составит пять лет, при открытии в 2025 году — шесть лет. К 2029 году переходный период вырастет до 10 лет.

Эксперты рынка посчитали, что срок планирования в 10 лет является достаточно большим, поэтому его можно было бы сократить до трех лет. В противном случае более длительный срок может не заинтересовать потенциальных инвесторов. В свою очередь, сама концепция и льготы выглядят привлекательно.

В конце мая Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) сообщила, что Центробанку России будет предложено сократить срок действия Индивидуального инвестиционного счета (ИИС-3) с 10 до пяти лет.

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