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Турция с 1 июля увеличит плату за проходы через черноморские проливы

Aydinlik: Турция с 1 июля увеличит на 8,3% плату за проходы через Босфор и Дарданеллы

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Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Турция с 1 июля увеличит плату за проходы торговых cудов через проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3%. Об этом сообщает турецкая газета Aydinlik, передает РИА Новости.

«В соответствии с Конвенцией о проливах Монтре, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов (маяк, снос и санитарная инспекция), применяемых к судам, проходящим через турецкие проливы без захода, определена в размере $4,42 (увеличение на 8,3%, за чистый тоннаж торгового судна), начиная с 1 июля 2023 года», — пишет газета, ссылаясь на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

В материале отмечается, что доход Турции от пересечения судами проливов достигнет в 2023 году $900 млн.

В октябре 2022 года Турция в пять раз увеличила стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

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