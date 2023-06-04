Индия резко нарастила закупки российской нефти в мае

В мае доля российской нефти выросла до 45% в общей структуре импорта нефти в Индию. Об этом сообщает «Инфотэк» со ссылкой на данные Energy Intelligence.

С начала этого года индийские госкомпании закупили порядка 167 млн баррелей топлива из России, или 1,1 млн баррелей в день. В прошлом году этот показатель в среднем составлял 420 тыс. баррелей в сутки. Больше всего российской нефти закупили Bharat Petroleum, Indian Oil и ONGC. Индия покупает нефть у России с дисконтом в $10 за баррель марки Urals.

Власти Индии не планируют сокращать объемы закупок, следует из статьи. Спрос на топливо в стране растет. Так, потребление бензина в Индии в мае выросло на 13% по сравнению с апрелем до 841 тыс. баррелей в день. А спрос на дизель увеличился на 0,9% за тот же период и составил 1,796 млн баррелей в сутки.

Поставки нефти из России в Индию выросли в 2022-2023 финансовом году (завершился 31 марта) в 14 раз, сообщала газета Business Standard, ссылаясь на годовой отчет Резервного банка Индии. По данным регулятора, импорт российской сырой нефти увеличился до $31,02 млрд (в прошлом году — $2,2 млрд). Таким образом, Россия стала главным поставщиком нефти в страну за этот период, опередив такие страны, как Кувейт и ОАЭ.