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В условиях роста цен в США и Европе усилились кражи

«Ъ»: мировые ретейлеры несут все больше убытков из-за магазинного воровства

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Depositphotos

В условиях высокой инфляции розничные сети США и Европы столкнулись с ростом убытков от краж с прилавков – как одиночками для личного пользования, так и организованными группами. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным Национальной федерация розничной торговли США (National Retail Federation — NRF), только в 2022 году кражи из магазинов принесли розничной индустрии США общие убытки около $100 млрд. В ассоциации отметили, что ретейлеры все чаще фиксируют кражи не только из самих магазинов, но и более сложные кражи товаров на стадии перевозки со склада в магазин.
В своем отчете за первый квартал розничная сеть Target сообщила, что по итогам 2023 года кражи из магазинов могут принести ей убыток в $500 млн.

Похожие проблемы наблюдаются также в Австралии, странах Евросоюза, в России, говорится в публикации. Европейские ретейлеры начали борьбу с ростом краж в торговых точках, нанимая больше охранников, ставя больше камер наблюдения, помещая все больше товаров в защитные боксы.

Сообщения о росте краж в розничных сетях мировых ретейлеров появляются с завидной регулярностью. В апреле сообщалось, что в Эстонии число краж в магазинах в период с января по март 2023 года подскочило на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такая ситуация произошла из-за резкого ухудшения экономического положения населения.

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