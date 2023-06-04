Стало известно будущее рубля при возможном крахе доллара

Угроза дефолта США временно отодвинулась, но до сих пор не исчезла. Поэтому, при возможном крахе доллара, может произойти обвал рынков и банковский кризис. Об этом «Прайм» заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

«Резкий крах доллара породит экстремальную турбулентность на финансовых рынках всего мира и масштабный банковский кризис. В этих условиях капитал ринется искать для себя «тихие гавани», — отметил Кузнецов.

По его словам, инвесторы будут вкладывать средства в золото, товарные рынки, но не в экономику России. Паника на финансовых рынках приведет к тому, что страны с экспортно-сырьевой моделью экономики будут менять свою экономическую политику и искать новые способы работы.

Он добавил, что доллар когда-нибудь перестанет быть главной мировой валютой. В целом, еще ни одна валюта в мире не смогла удержать этот статус навечно. Однако процесс отказа от доллара достаточно долгосрочен и произойдет это через десятки лет.

31 мая газета The National Interest (TNI) писала, что возможный дефолт по госдолгу в США может обернуться тяжелыми последствиями, как для американского народа, так и для доллара, чье господство на международной арене будет нарушено.