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Книги в России в 2023 году подорожают

«Известия»: в 2022 году цены на книги в России выросли на 15-20%

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Книги в России за прошлый год подорожали на 15-20%, ожидается, что до конца этого года цены вырастут еще на 15%. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз (РКС) и издательства.

В публикации отмечается, что рост цен произошел из-за возросшей стоимости на импортные материалы, которые необходимы на книгопечатания, подорожания оборудования и запасных частей из Европы, а также повышения стоимости на отечественную бумагу.

«Совокупность факторов - дефицит бумаги, изменение курса валют - привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30%. Представители рынка сдерживали розничные цены, но все же их рост составил около 15-20%», — заявил президент издательства группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Издание подчеркивает, что в 2023 году также будет наблюдаться рост цен на книги. В РКС предполагают, что он составит 10-15%, а за первые четыре месяца стоимость уже увеличилась на 5%.

Ранее президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IX книжного фестиваля «Красная площадь», стартовавшего в центре Москвы.

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