Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС обсуждают гарантии для желающих хранить газ на Украине компаний

FT: ЕК обсуждает с банками гарантии для желающих хранить газ на Украине компаний

close
100%
РИА Новости

Европейские чиновники заявили, что Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры с банками региона о предоставлении гарантий компаниям, которые хотят хранить газ в подземных хранилищах на украинской территории. Об этом сообщает Financial Times.

«Брюссель ведет переговоры с банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить свой газ в огромных подземных хранилищах Украины, несмотря на возможность их уничтожения», — сказано в сообщении.

При этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что ЕК, в том числе, ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития.

Кроме того, как пишет издание, в данный момент идут обсуждения с финансовыми институтами и с правительствами по вопросу «адекватного страхования».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Украина в случае непродления соглашения о транзите газа с Россией после 2024 года нанесет большой урон Евросоюзу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях