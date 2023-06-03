Заммэра Москвы Ефимов рассказал о работе портала поставщиков с гражданами

За пять месяцев 2023 года заказчики Москвы заключили на портале поставщиков более 28 тыс. контрактов с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП), что на 10% больше аналогичного показателя за прошлый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Портал поставщиков позволяет предпринимателям со всей страны участвовать в закупках малого объема, проводимых столичными заказчиками. С января по май этого года объем таких сделок превысил четыре миллиарда рублей», – рассказал вице-мэр.

Наибольшую активность в госзакупках проявили физлица и ИП из Москвы. С ними столичные заказчики подписали 14,3 тыс. госконтрактов. На втором месте оказались граждане и предприниматели из Московской области, с ними было подписано более 7,4 госконтракта. Также активно участвовали в госзакупках жители Тамбовской области.

Портал поставщиков — это одна из крупнейших интернет-площадок для осуществления закупок физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на сумму не более 600 тыс.руб. Портал создан в 2013 году правительством Москвы. Сейчас на нем зарегистрировано 285 тыс. поставщиков из всех регионов России, более 90% из которых являются представителями малого и среднего бизнеса. В 2022 году объем проведенных закупок через портал вырос на 11,5%.