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Власти захотели простимулировать кредитование за счет «забвения» прошлых должников

В Госдуме предложили сократить срок хранения кредитной истории граждан с 7 до 3 лет

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Depositphotos

В Госдуме призвали сократить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет для улучшения шансов на получение новых ссуд для граждан, которые в прошлом допустили просрочки по выплатам. Благодаря данной мере банки не смогут учесть информацию о несвоевременных погашениях при вынесении итогового решения по выдаче кредита, приводит слова депутата Натальи Костенко газета «Известия».

Согласно действующим нормам, данные о сроках погашения задолженности банки передают в Бюро кредитных историй (БКИ). Кроме того, эта информация также может храниться продолжительное время в самой кредитной организации. Если потенциальный заемщик допустил просрочку по кредиту много лет назад, а затем улучшил свое материальное положение, сотрудник банка все равно может отказать ему новой ссуде. В итоге из кредитования к настоящему времени исключено большое количество людей, пояснила она.

«В Госдуме предложили сократить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет <....> Людей с идеальной кредитной историей становится все меньше. Поэтому, если потребитель ранее попал в тяжелую жизненную ситуацию и не смог вовремя погасить заем, у него должно быть «право на забвение», — заключила Костенко.

25 мая газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщила, что по итогам первого квартала 2023 года число неплательщиков по кредитам в России выросло на 25% в сравнении с тем же периодом 2022-го. За 12 месяцев этот показатель увеличился до 14,4 млн человек.

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