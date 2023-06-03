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В Индонезии рассказали, за счет чего можно нарастить товарооборот с Россией

Минэкономики Индонезии предложило увеличить экспорт кофе на российский рынок

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Depositphotos

Власти Индонезии рассматривают вариант наращивания объемов экспорта кофе на российский внутренний рынок. Для реализации данной задачи у азиатской страны есть необходимые ресурсные мощности, приводит слова заместителя министра экономики Индонезии по вопросам продовольствия и агропромышленного комплекса (АПК) Мусдалифахи Махмуд РИА Новости.

Чиновница уточнила, что по объемам производства кофе в настоящее время Индонезия занимает четвертое место в мире. Страна может извлечь определенную выгоду от наращивания поставок данной продукции на российский рынок. Однако на данный момент между Джакартой и Москвой нет соответствующих договоренностей.

«России нужен кофе, мы можем получить выгоду, поставляя его туда. Мы занимаем четвертое место в мире по производству кофе. Мы выращиваем робусту. Но пока соглашений с Россией по этому вопросу нет, есть только общение с представителями бизнес-компаний», — заключила Махмуд.

14 февраля агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Эвотор» сообщило, что самым подорожавшим товаром в магазинах несетевой розницы России стал кофе. За последний год стоимость молотого кофе увеличилась на 39%, растворимого — на 38%.

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