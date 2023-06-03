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ЦБ обеспокоился тем, что многие банки в России де-факто не ведут бизнес

«Ъ»: Центробанк призвал российские малые банки искать новые форматы развития

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Руководство Центробанка (ЦБ) намерено расширить возможности для бизнеса российских банков с базовой лицензией. Для этого предлагается реализовать ряд инициатив, включая право малых кредитных организаций открывать корреспондентские счета в зарубежных странах, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых участников.

В настоящее время на российском внутреннем рынке действуют 101 банк с базовой лицензией. В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела деловую встречу с представителями 12 подобных кредитных организаций. В качестве альтернативных вариантов развития бизнеса малым банкам предложили создавать альянсы, либо переходить под «зонтик» крупной кредитной организации, уточняется в статье.

«Регулятор планирует в ближайшее время реализовать ряд инициатив: поддержать предоставление права таким банкам открывать корсчета за рубежом на постоянной основе, расширить перечень ценных бумаг, в которые можно инвестировать, уточнить порядок резервирования условных обязательств кредитного характера, что снизит нагрузку на капитал банков, и другие меры», — говорится в материале.

По словам одного из банкиров, присутствовавших на встрече с главой ЦБ, регулятор дал понять, что ему не нравится, что многие банки с базовой лицензией не ведут бизнес, а только держат большую часть средств на корсчетах в Центробанке. Два года назад Набиуллина оценивала, что 45% таких игроков не нашли свою бизнес-модель развития, заключается в заметке.

30 мая в Центробанке заявили, что российская экономика может войти в фазу перегрева, если не удастся нарастить импорт. Перегрев экономики — это следствие усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением. В настоящее время динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса.

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