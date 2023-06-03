Потоки сжиженного природного газа в Европу достигли исторического максимума

По итогам мая текущего года европейские страны импортировали рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет об импорте более 12 млрд кубометров данного вида топлива, с января регион получил в общей сложности 56,2 млрд кубов, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Предыдущий максимум был достигнут в апреле 2023 года. Таким образом, уже второй месяц подряд европейские страны импортируют рекордные объемы сжиженного природного газа. При этом с января текущего года государства Евросоюза (ЕС) закупили на 7% больше данного вида топлива, чем за аналогичный период 2022-го.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), по состоянию на конец мая СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа европейскими странами. На долю данного вида топлива приходится 35%, на импорт из Северного моря (преимущественно из Норвегии) — 26%, на использование газа из европейских подземных хранилищ — только 12%.

1 июня стоимость газа на лондонской бирже ICE с доставкой в июле в моменте опустилась до $268 за тысячу кубометров. Этот показатель стал минимальным за последние два года. Столь низких котировок не фиксировалось на торговой площадке с сентября 2021 года.