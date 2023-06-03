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Россияне считают IT и робототехнику самыми перспективными для молодежи

«Работа.ру»: россияне считает IT и робототехнику самыми перспективными для молодежи

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Россияне считают IT и робототхнику самыми перспективными направлениями для молодежи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Работа.ру».

По информации агентства, опрос проводился в мае 2023 года. В нем приняли участие более 3 тысяч респондентов.

77% опрошенных назвали сферу IT-технологий самой перспективной для развития молодежи. Почти половина респондентов, 49%, полагают, что самой перспективной отраслью является искусственный интеллект. На третьем месте оказалась сфера робототехники.

По 22% опрошенных указали сферы энергетики и добывающей промышленности, а также маркетинга, рекламы и PR. Еще 24% респондентов считают, что молодежи лучше всего заниматься предпринимательством.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявлял, что эксперты по искусственному интеллекту будут самыми востребованными на рынке в ближайшие 5 лет.

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