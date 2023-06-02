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Порт Тамань частично прекратит работу из-за угрозы атак дронов

Reuters: порт Тамань приостановит перевалку сжиженного газа из-за угрозы атак дронов

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Агентство Reuters сообщило, что черноморский порт Тамань готов приостановить экспорт взрывоопасного сжиженного углеводородного газа (СУГ) из-за угрозы атаки с беспилотников.

«Три источника, непосредственно знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что Тамань приостановит работу с СУГ, или пропаном и бутаном, из-за взрывоопасности топлива», --передает агентство.

Отмечается, что все источники предпочли сохранить анонимность «из-за щекотливости ситуации». Поводом для прекращения работы порта с СУГ назвали недавние атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае пытались атаковать четырьмя беспилотниками. Все аппараты были нейтрализованы. Обломками была повреждена установка по производству дизельного топлива, возгорания не произошло.

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