Центробанк предложил малым банкам объединяться в «Альянсы» или «Зонтики»

Небольшие банки в России могут объединяться друг с другом или вокруг крупной универсальной кредитной организации, такой вопрос обсуждается в Центробанке РФ. Предусмотрено два типа объединения – «Альянс» и «Зонтик», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, который описал эти модели на встрече регулятора с представителями банков при участии Ассоциации банков России.

В рамках «Альянса» банки с базовой лицензией могут создать управляющую компанию (УК), ее капитал будет формироваться за счет их взносов. В этом типе объединения его участники отвечают по обязательствам друг друга солидарно. УК нужна для координации деятельности объединения. Она будет управлять деятельностью «Альянса» как «головной банк», а также работать в режиме одного окна при взаимодействия с ЦБ.

В рамках «Зонтика» крупный универсальный игрок возьмет «под крыло» малые банки вне зависимости от вида лицензии. Участники такого объединения будут платить роялти (лицензионное вознаграждение) крупному банку или станут его миноритариями. Взамен – головной банк будет оказывать им операционную и бизнес-поддержку.

В ЦБ считают, что партнерство небольших банков «может помочь развитию их бизнес-моделей — снижению затрат (например, на IT и маркетинг), увеличению масштабов бизнеса и клиентской базы».

По данным Банка России на 1 апреля 2023 года, в России 327 действующих банков: 226 банков с универсальной лицензией, 101 — с базовой. Универсальная лицензия выдается банкам с капиталом от 1 млрд руб., а базовая — банкам с капиталом от 300 млн руб. Для банков с базовой лицензией предусмотрено упрощенное регулирование, но есть ряд ограничений. В частности, они не могут проводить операции с иностранными компаниями, а также с иностранными физическими лицами. Универсальные банки могут проводить весь спектр операций, но должны соблюдать нормативы регулятора.