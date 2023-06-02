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Альфа-Банк запустил бесплатный курс по работе с ИИ

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пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк запустил бесплатный курс по работе с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба банка. Обучение пройдет в онлайн-формате.

«Бесплатный курс по NLP расскажет о том, как анализировать тексты с помощью искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

Специалисты банка рассказали, что курс состоит из 10 уроков. Он посвящен основам NLP в финтехе и тому, как работать с моделями машинного обучения на практике.

При этом лучшие студенты по итогам курса и Data Science соревнования получат 800 тыс. рублей.

Ранее Альфа-Банк запустил Альфа Конфу — серию масштабных офлайн-событий для предпринимателей по всей стране. Мероприятие включает в себя бесплатные встречи с яркими спикерами для всех участников.

Как подчеркнул директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин, банк всегда поддерживает предпринимателей и традиционно организовывает для них интересные форумы, конференции не только онлайн, но и такие, где можно было присутствовать лично.

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