Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о том, что россияне скрывают свои доходы из-за падения уровня жизни

Депутат Госдумы Делягин: россияне скрывают свои доходы из-за падения уровня жизни

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, комментируя статистику Минфина о снижении поступлений налога на добавленную стоимость в бюджет, предположил, что люди скрывают свои доходы, «уходя в тень». Об этом депутат заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В экономическом отношении мы удар выдержали, ситуация стабилизировалась… Понятно, что какая-то часть людей перешла в самозанятые и в ИП или ушли в тень», — отметил Делягин.

Он добавил, что люди уходят в тень не от хорошей жизни. Делягин пояснил, что проблема — это падение уровня жизни людей.
«Так что это все падение доходов. Ну, меньше, чем 20%, но есть», — подытожил депутат.

По данным Минфина, в январе-марте этого года поступления НДФЛ упали на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Экономист Владислав Жуковский в апреле говорил газете «Известия», что за последний год уровень качества жизни представителей российского среднего класса ухудшился в среднем на 40–50%. Если взять медикаменты, одежду, и технику, и электронику, туристические поездки, когда за семь тысяч рублей можно было улететь «Победой» в Испанию, реально можно говорить о снижении покупательской способности процентов на 40-50%, отмечал Жуковский. В мае Фонд общественного мнения провел опрос, и об ухудшении своего материального положения заявили 19% россиян. 10% россиян отметили, что их материальное состояние улучшилось.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях