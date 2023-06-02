В Госдуме рассказали о том, что россияне скрывают свои доходы из-за падения уровня жизни

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, комментируя статистику Минфина о снижении поступлений налога на добавленную стоимость в бюджет, предположил, что люди скрывают свои доходы, «уходя в тень». Об этом депутат заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В экономическом отношении мы удар выдержали, ситуация стабилизировалась… Понятно, что какая-то часть людей перешла в самозанятые и в ИП или ушли в тень», — отметил Делягин.

Он добавил, что люди уходят в тень не от хорошей жизни. Делягин пояснил, что проблема — это падение уровня жизни людей.

«Так что это все падение доходов. Ну, меньше, чем 20%, но есть», — подытожил депутат.

По данным Минфина, в январе-марте этого года поступления НДФЛ упали на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Экономист Владислав Жуковский в апреле говорил газете «Известия», что за последний год уровень качества жизни представителей российского среднего класса ухудшился в среднем на 40–50%. Если взять медикаменты, одежду, и технику, и электронику, туристические поездки, когда за семь тысяч рублей можно было улететь «Победой» в Испанию, реально можно говорить о снижении покупательской способности процентов на 40-50%, отмечал Жуковский. В мае Фонд общественного мнения провел опрос, и об ухудшении своего материального положения заявили 19% россиян. 10% россиян отметили, что их материальное состояние улучшилось.