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Сбер получил 6 наград программы «Лучшие ESG-проекты России»

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Сбер

Лауреатами программы «Лучшие ESG-проекты России» стали 6 проектов Сбера, сообщает пресс-служба банка. Всего награды вручаются в 23 категориях.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что для Сбера как социально ответственной компании важно не просто предоставлять людям и организациям качественные сервисы здесь и сейчас, но и относиться ко всему, что мы делаем, с точки зрения долгосрочной перспективы.

«Мы осознаем, что в силу масштаба и значения нашей компании каждый наш шаг влияет на будущее страны, благосостояние и комфорт ее граждан, состояние социума и окружающей среды. И поэтому вопросы экологической, социальной и управленческой ответственности сегодня интегрированы во все аспекты нашего бизнеса», — заявил он.

По его словам, именно на это нацелены проекты, которые были признаны лучшими в стране в сфере ESG.

Так, в номинации «ESG-трансформация бизнеса» победу одержал проект «ESG-трансформация Сбера как драйвера изменений в области устойчивого развития в стране». Банк продолжает помогать предприятиям ответственно вести бизнес, развивать ESG-продукты и проекты, а стране в целом — двигаться в сторону зеленой экономики.

В номинации «Партнерство в интересах устойчивого развития. Стратегическое партнерство общества и бизнеса» победил проект «Противодействие психологическому воздействию мошенников на население России». Это пример успешного партнерства банка с Высшей школой экономики.

Проект Сбера «Предиктивная коммуникация с клиентами банка» стал лучшим в номинации «Цифровые решения для ESG». А в номинации «Достойная работа и экономический рост. Программы экономического роста» победил проект «Свое дело» для самозанятых. Этот бесплатный сервис в мобильном приложении СберБанк Онлайн позволяет всего за несколько минут зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Победителем в номинации «Качественное образование. Образовательные программы» стал проект «Повышение уровня киберкультуры населения России». Наконец, в номинации «Качественное образование. Корпоративное обучение» был отмечен проект общебанковский марафон по финансовой грамотности для сотрудников Сбера «Твой путь к финансовой свободе».

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