В Кремле рассказали, выступит ли Путин на Петербургском международном экономическом форуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин традиционно будет выступать на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

Песков добавил, что дату, список приглашенных гостей и другие детали Кремль пока разглашает.

«Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда [оно пройдет], кто будет вести», — уточнил Песков.

Он добавил, что остальные подробности по экономическому мероприятию станут известны позднее.

В настоящий момент продолжается подготовка к ПМЭФ-23, обратил внимание Песков.

ПМЭФ в текущем году состоится 14-17 июня. ПМЭФ является крупнейшим экономическим многодневным форумом в России.

В мае Песков утверждал, что список иностранных гостей ПМЭФ дорабатывается.

Также посол России в Белоруссии Дмитрий Крутой уточнял, что президент республики Александр Лукашенко не примет участие в ПМЭФ.