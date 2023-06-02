Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, выступит ли Путин на Петербургском международном экономическом форуме

Песков сообщил, что пленарная сессия с участием Путина на ПМЭФ состоится

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин традиционно будет выступать на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

Песков добавил, что дату, список приглашенных гостей и другие детали Кремль пока разглашает.

«Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда [оно пройдет], кто будет вести», — уточнил Песков.

Он добавил, что остальные подробности по экономическому мероприятию станут известны позднее.

В настоящий момент продолжается подготовка к ПМЭФ-23, обратил внимание Песков.

ПМЭФ в текущем году состоится 14-17 июня. ПМЭФ является крупнейшим экономическим многодневным форумом в России.

В мае Песков утверждал, что список иностранных гостей ПМЭФ дорабатывается.

Также посол России в Белоруссии Дмитрий Крутой уточнял, что президент республики Александр Лукашенко не примет участие в ПМЭФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях